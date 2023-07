Marché des producteurs de pays Place de la tour Lamothe-Montravel, 25 août 2023, Lamothe-Montravel.

Lamothe-Montravel,Dordogne

Une soirée festive avec des produits de saison et locaux en direct du producteur. Restauration sur place et animation musicale..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Place de la tour

Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A festive evening with seasonal and local produce direct from the producer. On-site catering and musical entertainment.

Una velada festiva con productos locales y de temporada directamente del productor. Catering in situ y animación musical.

Ein festlicher Abend mit saisonalen und lokalen Produkten direkt vom Erzeuger. Verpflegung vor Ort und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides