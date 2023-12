Cet évènement est passé Marché local du dimanche Place de La Tour Lamothe-Montravel Catégories d’Évènement: Dordogne

Marché local du dimanche Place de La Tour Lamothe-Montravel

Début : 2021-11-21 08:00:00

fin : 2021-11-21 13:00:00 Chaque dimanche matin, le marché local se tient Place de la Tour.

Fruits, légumes, rôtisserie, poissonnerie, pizzas, fromage, volailles, fromages, etc….

Place de La Tour

Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

