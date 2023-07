Marché traditionnel Place de la Técouère Amou, 6 août 2023, Amou.

Amou,Landes

Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité.

Spectacle folklorique des échassiers.

2023-08-06

Place de la Técouère

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Sunday market in Amou takes place in the morning on the Place de la Técouère, in the shade of century-old plane trees.

Farm produce, local flavors, scents and colors are the order of the day for these gourmet moments of conviviality.

Stilt-walker folk show

El mercado dominical de Amou se celebra por la mañana en la plaza de la Técouère, a la sombra de plátanos centenarios.

Productos del campo, sabores locales, olores y colores se dan cita en estas sabrosas y acogedoras jornadas.

Espectáculo folclórico de zancudos

Der Markt von Amou, ein Sonntagsmarkt, findet morgens auf dem Place de la Técouère im Schatten hundertjähriger Platanen statt.

Produkte vom Bauernhof, lokale Geschmäcker, Düfte und Farben sind die Hauptattraktion dieser Gourmet-Momente, die von Begegnungen und Geselligkeit geprägt sind.

Folkloreshow der Stelzenläufer

