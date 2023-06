Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

RDV nomade – Vendredi 16 juin Place de la Source Blagnac Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne RDV nomade – Vendredi 16 juin Place de la Source Blagnac, 16 juin 2023, Blagnac. RDV nomade – Vendredi 16 juin Vendredi 16 juin, 18h30 Place de la Source Renseignements Vendredi 16 juin de 18h30 à 20h30, place de la source, le quartier Layrac accueillera un RDV nomade avec au programme : de la danse classique et contemporaine par les élèves du conservatoire Résonance, un concert du duo Tandemcelli avec Adélaïde et Angélique Nègre ainsi qu’une animation de grands jeux en bois par la Médialudo. Place de la Source Place de la Source, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/00384393868ff27b69d32 »}] [{« link »: « https://www.mairie-blagnac.fr/culture/conservatoire-de-musique-et-danse-resonnance »}, {« link »: « https://medialudo.blagnac.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T20:30:00+02:00

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T20:30:00+02:00 animations danse Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Place de la Source Adresse Place de la Source, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Place de la Source Blagnac

Place de la Source Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

RDV nomade – Vendredi 16 juin Place de la Source Blagnac 2023-06-16 was last modified: by RDV nomade – Vendredi 16 juin Place de la Source Blagnac Place de la Source Blagnac 16 juin 2023