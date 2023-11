Dîner dansant Place de la Scierie Lauw, 18 novembre 2023, Lauw.

Lauw,Haut-Rhin

A partir de 20h, venez profiter d’un moment convivial avec un diner dansant organisé par Le Pétanque Club de LAUW..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place de la Scierie

Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est



From 8pm, come and enjoy a convivial dinner dance organized by the Pétanque Club de LAUW.

A partir de las 20.00 horas, venga a disfrutar de una cena baile de convivencia organizada por el Club de Petanca de LAUW.

Ab 20 Uhr können Sie einen geselligen Moment mit einem Tanzdinner genießen, das vom Pétanque Club de LAUW organisiert wird.

