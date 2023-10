Marché de Noël à Vire-sur-Lot Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot, 2 décembre 2023, Vire-sur-Lot.

Vire-sur-Lot,Lot

C’est avec un immense plaisir que le Comité des Fêtes vous annonce l’ouverture du Village de Noël les samedi 02 et dimanche 3 décembre prochain à la salle des Fêtes.

De nombreuses animations sont prévues pour le plaisir et la joie des petits comme des plus grands.

Nos artisans de bouches seront présents et vous régaleront !

Les Créateurs locaux vous présenteront leurs réalisations, une belle opportunité vous est offerte pour préparer vos cadeaux de Noël..

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Place de la salle des fêtes

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



The Comité des Fêtes is delighted to announce the opening of the Christmas Village on Saturday December 02 and Sunday December 03 at the Salle des Fêtes.

Numerous activities are planned for the pleasure and enjoyment of young and old alike.

Our mouth-watering craftsmen will be on hand to delight you!

Local creators will present their creations, giving you a great opportunity to prepare your Christmas gifts.

El Comité des Fêtes se complace en anunciar la apertura de la Aldea de Navidad el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre en la Sala de Fiestas.

Habrá numerosas animaciones que harán las delicias de grandes y pequeños.

Nuestros artesanos le harán la boca agua

Los diseñadores locales expondrán sus creaciones, lo que le brindará la oportunidad de preparar sus regalos navideños.

Mit großer Freude kündigt das Festkomitee die Eröffnung des Weihnachtsdorfes am Samstag, dem 2. und Sonntag, dem 3. Dezember in der Festhalle an.

Es werden zahlreiche Animationen für Kinder und Erwachsene angeboten.

Unsere Kunsthandwerker werden anwesend sein und Sie verwöhnen!

Die lokalen Designer werden Ihnen ihre Werke vorstellen, eine gute Gelegenheit, Ihre Weihnachtsgeschenke vorzubereiten.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Cahors – Vallée du Lot