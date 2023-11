Concert : Nuit enchanteresse de Noël Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot, 2 décembre 2023, Vire-sur-Lot.

Vire-sur-Lot,Lot

Venez découvrir un concert de Noël à Vire-Sur-Lot , avec Judith Charron et Mathilde Limal

Réservation souhaitée (nom/nombres de places)

– par mail : cdfviresurlot@gmail.com

– par téléphone : 07 84 63 38 22

Restauration après le concert.

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Place de la salle des fêtes

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



Come and discover a Christmas concert in Vire-Sur-Lot , with Judith Charron and Mathilde Limal

Reservations required (name/number of seats)

– by e-mail: cdfviresurlot@gmail.com

– by phone: 07 84 63 38 22

Catering after the concert

Venga a descubrir un concierto de Navidad en Vire-Sur-Lot , con Judith Charron y Mathilde Limal

Reserva obligatoria (nombre/número de plazas)

– por correo electrónico: cdfviresurlot@gmail.com

– por teléfono: 07 84 63 38 22

Catering después del concierto

Erleben Sie ein Weihnachtskonzert in Vire-Sur-Lot , mit Judith Charron und Mathilde Limal

Reservierung erwünscht (Name/Anzahl der Plätze)

– per E-Mail: cdfviresurlot@gmail.com

– per Telefon: 07 84 63 38 22

Verpflegung nach dem Konzert

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cahors – Vallée du Lot