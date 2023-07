Festival des Vignes 2023: Roitero en quartet et La Bedoune Place de la salle des fêtes Vire-sur-Lot, 28 juillet 2023, Vire-sur-Lot.

Vire-sur-Lot,Lot

Le Festival des Vignes vous invite à découvrir pour cette nouvelle saison, une riche programmation.

Le château Hauterive sera le partenaire de la soirée

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de réserver un plateau gourmand avant le 24 juillet..

2023-07-28 18:00:00 fin : 2023-07-28 19:30:00. EUR.

Place de la salle des fêtes

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



The Festival des Vignes invites you to discover a rich program for this new season.

Château Hauterive will be our partner for the evening

For those who wish, it will be possible to reserve a gourmet platter before July 24.

El Festival des Vignes le invita a descubrir un rico programa para esta nueva temporada.

El Château Hauterive colaborará en la velada

Los que lo deseen podrán reservar una bandeja gourmet antes del 24 de julio.

Das Festival des Vignes lädt Sie ein, auch in der neuen Saison ein reichhaltiges Programm zu entdecken.

Das Schloss Hauterive wird der Partner des Abends sein

Wer möchte, kann vor dem 24. Juli eine Schlemmerplatte reservieren.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Cahors – Vallée du Lot