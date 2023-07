Cinema de plein air place de la salle des fêtes Thannenkirch, 26 juillet 2023, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Ce soir c’est film en plain air ! Installez- vous sur la place de la salle des fêtes, pour découvrir le film « En corps » réalisé par Cédric Klapisch. Un film pour petits et grands !.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

place de la salle des fêtes

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



Tonight it’s open-air cinema! Settle down in the village square to discover the film « En corps », directed by Cédric Klapisch. A film for all ages!

Esta noche, cine al aire libre Instálese en la plaza del ayuntamiento para ver la película « En corps », dirigida por Cédric Klapisch. Una película para todas las edades

Heute Abend gibt es einen Film unter freiem Himmel! Lassen Sie sich auf dem Platz vor der Festhalle nieder, um den Film « En corps » von Cédric Klapisch zu sehen. Ein Film für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr