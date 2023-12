Club Vosgien : Randonnée nocturne en raquettes Place de la salle des fêtes Stosswihr, 4 décembre 2023, Stosswihr.

Stosswihr,Haut-Rhin

Randonnée de nuit en raquettes sur les crêtes enneigées, difficulté moyenne. Les raquettes ne sont pas fournies, il est possible de les louer à La Godille à Munster..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 22:30:00. 0 EUR.

Place de la salle des fêtes

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est



Night hike on snowshoes on snowy ridges, medium difficulty. Snowshoes are not provided, it is possible to rent them at La Godille in Munster.

Caminata nocturna con raquetas de nieve por crestas nevadas, dificultad media. No se proporcionan raquetas de nieve, es posible alquilarlas en La Godille en Munster.

Nachtwanderung mit Schneeschuhen über verschneite Bergkämme, mittlerer Schwierigkeitsgrad. Die Schneeschuhe werden nicht gestellt. Sie können sie in La Godille in Munster mieten.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster