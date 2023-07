Réveillon Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne, 31 décembre 2023, Saillat-sur-Vienne.

Saillat-sur-Vienne,Haute-Vienne

L’association des 100 ans de Saillat-sur-Vienne vous convie une nouvelle fois de venir passer le réveillon de la Saint-Sylvestre et de commencer la nouvelle année en s’amusant..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Place de la Salle des Fêtes Salle des fêtes

Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 100-year association of Saillat-sur-Vienne invites you once again to come and spend New Year’s Eve and start the New Year with a bit of fun.

La asociación 100 años de Saillat-sur-Vienne le invita una vez más a venir a pasar la Nochevieja y empezar el Año Nuevo con un poco de diversión.

Der 100-Jahre-Verein von Saillat-sur-Vienne lädt Sie erneut dazu ein, Silvester zu feiern und das neue Jahr mit Spaß zu beginnen.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Porte Océane du Limousin