Téléthon de Saillat-sur-Vienne Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne, 2 décembre 2023, Saillat-sur-Vienne.

Saillat-sur-Vienne,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon 2023, de nombreuses animations sont prévues tout au long de l’après-midi à Saillat-sur-Vienne et notamment le concours de pulls moches de Noël à 17h et le concours de soupe à 18h ! A 20h30 un concert avec Faktory. Inscription obligatoire pour le concours de soupe..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Place de la Salle des Fêtes Salle des fêtes

Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Telethon 2023, many events are planned throughout the afternoon in Saillat-sur-Vienne, including the ugly Christmas sweater contest at 5pm and the soup contest at 6pm! At 8.30pm, a concert with Faktory. Registration required for the soup contest.

En el marco del Teletón 2023, Saillat-sur-Vienne acogerá toda una serie de actos a lo largo de la tarde, como el concurso de jerseys feos de Navidad, a las 17.00 horas, o el concurso de sopas, a las 18.00 horas A las 20.30 h, concierto de Faktory. Inscripción obligatoria para el concurso de sopas.

Im Rahmen des Telethon 2023 sind den ganzen Nachmittag über zahlreiche Animationen in Saillat-sur-Vienne geplant, insbesondere der Wettbewerb für hässliche Weihnachtspullover um 17 Uhr und der Suppenwettbewerb um 18 Uhr! Um 20.30 Uhr findet ein Konzert mit Faktory statt. Für den Suppenwettbewerb ist eine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Porte Océane du Limousin