Soirée choucroute Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne, 21 octobre 2023, Saillat-sur-Vienne.

Saillat-sur-Vienne,Haute-Vienne

L’association l’Amicale Laïque de Saillat-sur-Vienne vous convie à venir vous régaler et vous amuser à leur soirée choucroute..

Place de la Salle des Fêtes Salle des fêtes

Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Laïque association of Saillat-sur-Vienne invites you to come and enjoy their sauerkraut evening.

La asociación Amicale Laïque de Saillat-sur-Vienne le invita a venir a disfrutar de su velada del chucrut.

Der Verein Amicale Laïque de Saillat-sur-Vienne lädt Sie ein, bei seinem Sauerkrautabend zu schlemmen und sich zu amüsieren.

