Marché festif Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne, 7 juillet 2023, Saillat-sur-Vienne.

Saillat-sur-Vienne,Haute-Vienne

La Communauté des communes Porte Océane du Limousin en association avec le comité des fête vous invite à venir déguster des produits locaux sur place ou à emporter, sans oublier une animation musicale de 18h à 23h. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, assiettes et verres..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Place de la Salle des Fêtes Salle des fêtes

Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Communauté des communes Porte Océane du Limousin, in association with the Comité des fêtes, invites you to come and sample local produce on site or to take away, not forgetting musical entertainment from 6pm to 11pm. Don’t forget to bring your cutlery, plates and glasses.

La Communauté des communes Porte Océane du Limousin, en asociación con el Comité des fêtes, le invita a degustar los productos locales in situ o para llevar, sin olvidar la animación musical de 18:00 a 23:00 h. No olvide traer cubiertos, platos y vasos.

Der Gemeindeverband Porte Océane du Limousin und das Festkomitee laden Sie ein, von 18 bis 23 Uhr lokale Produkte vor Ort oder zum Mitnehmen zu probieren und sich musikalisch unterhalten zu lassen. Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck, Teller und Gläser mitzubringen.

Mise à jour le 2023-04-22 par OT Porte Océane du Limousin