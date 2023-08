Forum des Associations de MOUSTEY Place de la salle des fêtes Moustey, 2 septembre 2023, Moustey.

Moustey,Landes

La troisième édition du Forum des Associations de Moustey se tiendra le Samedi 02 Septembre 2023 de 09h30 à 14h00, Place de la Salle des fêtes.

Participez à une journée de découverte et d’information sur le thème « Échanger et Partager » pour développer et prospérer les associations. Des animations vous seront proposées.

Nous avons à cœur de faire vivre la commune et de permettre aux associations de rayonner par leur engagement dans la vie locale.

Venez nombreuses et nombreux !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 14:00:00. .

Place de la salle des fêtes Salle de fêtes

Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



The third edition of Moustey’s Forum des Associations will be held on Saturday, September 02, 2023 from 09:30 to 14:00, Place de la Salle des fêtes.

Join us for a day of discovery and information on the theme of « Exchanging and Sharing » to help associations develop and prosper. Activities will be on offer.

We’re committed to bringing life to the commune and enabling associations to shine through their commitment to local life.

Come one, come all!

La tercera edición del Foro de Asociaciones de Moustey se celebrará el sábado 02 de septiembre de 2023 de 09:30 a 14:00, Place de la Salle des fêtes.

Participe en una jornada de descubrimiento e información sobre el tema « Intercambiar y compartir » para ayudar a las asociaciones a desarrollarse y prosperar. Se ofrecerán actividades.

Nos comprometemos a dar vida a la comunidad y a permitir que las asociaciones brillen por su compromiso con la vida local.

Vengan todos

Die dritte Ausgabe des Forums der Vereine in Moustey findet am Samstag, den 02. September 2023 von 09:30 bis 14:00 Uhr auf dem Platz vor der Festhalle statt.

Nehmen Sie an einem Tag der Entdeckung und Information zum Thema « Austauschen und Teilen » teil, um die Vereine zu entwickeln und zu florieren. Es werden Ihnen verschiedene Animationen angeboten.

Es liegt uns am Herzen, die Gemeinde am Leben zu erhalten und den Vereinen die Möglichkeit zu geben, durch ihr Engagement im lokalen Leben zu strahlen.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Cœur Haute Lande