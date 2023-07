Parcours du petit lutin : découverte féerique du village Place de la Salle des Fêtes Mittelwihr, 25 novembre 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

Découvrez l’univers des manalas et déambulez le long d’un parcours magique avec le village des petits lutins..

2023-11-25 fin : 2024-01-07 20:00:00. 0 EUR.

Place de la Salle des Fêtes

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



Discover the world of manalas and stroll along a magical path with the village of little elves.

Descubre el mundo de las manalas y recorre un camino mágico con el pueblo de los pequeños elfos.

Entdecken Sie die Welt der Manalas und schlendern Sie mit dem Dorf der kleinen Kobolde über einen magischen Parcours.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr