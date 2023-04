« Oh Les Welches » Place de la salle des fêtes Le Bonhomme Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Le Bonhomme

« Oh Les Welches » Place de la salle des fêtes, 13 août 2023, Le Bonhomme. Marché paysan, artisanat, métiers anciens, bal et feu d’artifice..

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 22:00:00. EUR.

Place de la salle des fêtes

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est



Farmers’ market, crafts, old trades, ball and fireworks. Mercado agrícola, artesanía, oficios antiguos, baile y fuegos artificiales. Bauernmarkt, Kunsthandwerk, alte Berufe, Tanz und Feuerwerk. Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

