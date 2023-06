Fête de la musique Place de la salle des fêtes Claveyson, 21 juin 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

L’école de musique intercommunale de la Galaure fait son sh’eau !

Auditions tous instruments, chants FM, ensembles divers, etc…

Buvette sur place !.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Place de la salle des fêtes

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Galaure inter-communal music school gets its sh’eau on!

Auditions for all instruments, FM singing, various ensembles, etc…

Refreshments on site!

¡La escuela de música intercomunal Galaure se pone las pilas!

Audiciones para todos los instrumentos, canto FM, conjuntos diversos, etc…

Refrescos in situ

Die interkommunale Musikschule der Galaure macht ihr Sh’eau!

Vorspiele für alle Instrumente, FM-Gesang, verschiedene Ensembles, usw…

Getränke vor Ort!

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche