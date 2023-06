Bal Place de la salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure, 14 juillet 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Des activités vous seront proposées toute la journée ainsi qu’un repas !

Le bal sera rythmé par la sono Exodus.

Nous vous attendons nombreux pour faire la fête !!!.

2023-07-14 à 22:30:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Place de la salle des fêtes

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



There will be activities all day long, as well as a meal!

The ball will be accompanied by the Exodus sound system.

We look forward to seeing you there!

Habrá actividades durante todo el día, así como una comida

En el baile sonará el equipo de sonido Exodus.

Estamos deseando verte por allí

Es werden den ganzen Tag über Aktivitäten und ein Essen angeboten

Der Ball wird von der Musikanlage Exodus begleitet.

Wir erwarten Sie zahlreich zum Feiern!!!

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche