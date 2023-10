Conférence – À la découverte de la vallée de la Vézère Place de la salle de convivialité Coly-Saint-Amand, 8 décembre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

À travers une présentation abondamment illustrée du conférencier Christophe Vigerie, partez à la découverte de la construction des paysages de cette vallée emblématique… Réservation auprès de l’accueil patrimoine.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Place de la salle de convivialité

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Through a richly illustrated presentation by lecturer Christophe Vigerie, discover the construction of the landscapes of this emblematic valley… Reservations at the heritage reception desk

A través de una presentación profusamente ilustrada por el conferenciante Christophe Vigerie, descubra cómo se crearon los paisajes de este emblemático valle… Reservas en el Centro del Patrimonio

Anhand einer reich illustrierten Präsentation des Conferenciers Christophe Vigerie können Sie den Aufbau der Landschaften dieses symbolträchtigen Tals entdecken… Reservierung beim Empfang für Kulturerbe

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère