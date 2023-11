MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX : NOCTURNE Place de la Saline Château-Salins, 7 juin 2024, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Le marché des producteurs, en nocturne !

Restauration, animations et buvette sur place. Tout public

Vendredi 2024-06-07 18:00:00 fin : 2024-06-07 22:30:00. 0 EUR.

Place de la Saline

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



Farmers’ market at night!

Food, entertainment and refreshments on site

Mercado nocturno de agricultores

Comida, entretenimiento y refrescos in situ

Der Bauernmarkt, in der Nacht!

Essen, Trinken und Unterhaltung vor Ort

Mise à jour le 2023-10-25 par OT DU PAYS SAULNOIS