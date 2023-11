MARCHÉ DE NOËL place de la Saline Château-Salins, 16 décembre 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Château-Salins vous propose son marché de Noël.

Place de la Saline, vous y trouverez, artisans, producteurs, associations et commerçants de la région. Dans une ambiance chaleureuse, de nombreuses animations vous seront proposées

Restaurations et buvettes en extérieurs pour le samedi et repas à la salle polyvalente le dimanche.

Venez nombreux partager un moment de convivialité sur le thème de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

place de la Saline

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



Château-Salins presents its Christmas market.

On Place de la Saline, you’ll find local craftsmen, producers, associations and retailers. In a warm and friendly atmosphere, you’ll find a wide range of entertainment on offer

Catering and refreshment stands outside on Saturday, and meals in the Salle Polyvalente on Sunday.

Come one, come all to share a moment of conviviality on the theme of Christmas.

Château-Salins organiza su propio mercado navideño.

En la plaza de la Saline, encontrará artesanos, productores, asociaciones y comerciantes locales. En un ambiente cálido y acogedor, se ofrecerán numerosas animaciones

Comida y refrescos al aire libre el sábado y una comida en la Salle Polyvalente el domingo.

Vengan todos a compartir un momento de convivencia en torno al tema de la Navidad.

Château-Salins bietet Ihnen seinen Weihnachtsmarkt an.

Auf dem Place de la Saline finden Sie Kunsthandwerker, Produzenten, Vereine und Händler aus der Region. In einer gemütlichen Atmosphäre werden Ihnen zahlreiche Animationen geboten

Restaurationen und Erfrischungsstände im Freien für den Samstag und Mahlzeiten in der Mehrzweckhalle am Sonntag.

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen Moment der Geselligkeit rund um das Thema Weihnachten.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU PAYS SAULNOIS