MARCHÉ DU TERROIR Place de la Saline Château-Salins Catégories d’Évènement: Château-Salins

Moselle MARCHÉ DU TERROIR Place de la Saline Château-Salins, 1 octobre 2023, Château-Salins. Château-Salins,Moselle Marché de producteurs locaux. Convivialité, rencontre, produits locaux, détente. Tout public

Dimanche 2023-10-01 09:30:00 fin : 2023-10-01 12:00:00. .

Place de la Saline

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



Market of local producers. Conviviality, meeting, local products, relaxation Mercado de productores locales. Convivencia, encuentro, productos locales, relajación Markt mit lokalen Produzenten. Geselligkeit, Begegnung, lokale Produkte, Entspannung Mise à jour le 2023-03-25 par OT DU PAYS SAULNOIS Détails Catégories d’Évènement: Château-Salins, Moselle Autres Lieu Place de la Saline Adresse Place de la Saline Ville Château-Salins Departement Moselle Lieu Ville Place de la Saline Château-Salins latitude longitude 48.8209975;6.50637419999998

