Les Estivales de l’immobilier / Habitat durable et ville de demain Place de la Rotonde Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La société Logic-Immo, la SEMEPA (Société d’Économie Mixte d’Équipement du Pays d’Aix) et la Ville d’Aix organisent Les Estivales de l’Immobilier / Habitat durable et ville de demain, place de la Rotonde..

2023-09-07 12:00:00 fin : 2023-09-07 16:00:00. .

Place de la Rotonde

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Logic-Immo, SEMEPA (Société d’Économie Mixte d’Équipement du Pays d’Aix) and the City of Aix organize Les Estivales de l’Immobilier / Sustainable housing and the city of tomorrow, at Place de la Rotonde.

Logic-Immo, SEMEPA (Société d’Économie Mixte d’Équipement du Pays d’Aix) y el Ayuntamiento de Aix organizan Les Estivales de l’Immobilier / La vivienda sostenible y la ciudad del mañana, en la plaza de la Rotonde.

Das Unternehmen Logic-Immo, die SEMEPA (Société d’Économie Mixte d’Équipement du Pays d’Aix) und die Stadt Aix organisieren Les Estivales de l’Immobilier / Nachhaltiges Wohnen und die Stadt von morgen auf dem Place de la Rotonde.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence