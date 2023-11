Spectacle musical DECLIC Place de la Rode Domme, 19 novembre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

L’Association Culturelle du Pays Dommois propose une création musicale de la compagnie périgourdine Piano Pluriel : DECLIC

Rdv dimanche 19 novembre à 16h00, salle de la Rode à Domme.

Il s’agit de « Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire ».

Plus de renseignements au 06 70 49 70 44..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Place de la Rode Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Association Culturelle du Pays Dommois presents DECLIC, a musical creation by the Périgord company Piano Pluriel

Rendezvous Sunday November 19 at 4pm, Salle de la Rode, Domme.

Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire ».

Further information on 06 70 49 70 44.

La Association Culturelle du Pays Dommois propone una creación musical de la compañía del Périgord Piano Pluriel: DECLIC

Domingo 19 de noviembre a las 16:00 h, Sala de la Rode, Domme.

Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire ».

Más información en el 06 70 49 70 44.

Die Association Culturelle du Pays Dommois schlägt eine musikalische Kreation der perigourdiner Kompanie Piano Pluriel vor: DECLIC

Rdv Sonntag, den 19. November um 16.00 Uhr, Salle de la Rode in Domme.

Es handelt sich um « Portraits de femmes ou 21 chansons en forme de poire » (Frauenporträts oder 21 Lieder in Birnenform).

Weitere Informationen unter 06 70 49 70 44.

Mise à jour le 2023-11-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne