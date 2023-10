Il Boemo, réalisé Petr Vàclav en 2022 – film tchéco-slovaquo-italien, Place de la Rode Domme, 12 octobre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

L’Office de la Culture de Domme, en partenariat avec les Amis du Cinéma et le cinéma Rex,

vous propose le film tchéco-slovaquo-italien, Il Boemo, réalisé Petr Vàclav en 2022.

Cette projection est programmée au cinéma Rex à Sarlat le jeudi 12 octobre 2023 à 19h.

Place de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Office de la Culture de Domme, in partnership with Les Amis du Cinéma and the Rex cinema,

offers you the Czech-Slovak-Italian film Il Boemo, directed by Petr Vàclav in 2022.

This screening is scheduled at the Rex cinema in Sarlat on Thursday, October 12, 2023 at 7pm.

La Oficina de Cultura de Domme, en colaboración con Les Amis du Cinéma y el cine Rex

le propone en 2022 la película checo-eslovaco-italiana Il Boemo, dirigida por Petr Vàclav.

La proyección tendrá lugar en el cine Rex de Sarlat el jueves 12 de octubre de 2023 a las 19:00 horas.

Das Kulturbüro von Domme, in Partnerschaft mit den Filmfreunden und dem Kino Rex,

zeigt Ihnen den tschechisch-slowakisch-italienischen Film Il Boemo unter der Regie von Petr Vàclav aus dem Jahr 2022.

Diese Vorführung ist im Kino Rex in Sarlat für Donnerstag, den 12. Oktober 2023 um 19 Uhr angesetzt.

