MANIFESTATION – 31ÈME FÊTE DES PAINS place de la Rivière Malzéville, 1 octobre 2023, Malzéville.

Malzéville,Meurthe-et-Moselle

La « fête des pains » célèbre son 31ème anniversaire en mettant en avant sa nature populaire, festive et multiculturelle.

La manifestation fête le pain (tous les pains !), symbole du partage, ainsi que les hommes et les femmes qui œuvrent au fournil. La « fête des pains » est aussi la fête des gourmets, des fines gueules et des gourmand.e.s. Et encore, elle est la fête des curieux et des curieuses, prêt.e.s à mettre la main à la pâte.

La « fête des pains » propose une diversité d’activités: des spectacles, des arts de rue, de la musique, ainsi que des ateliers créatifs et participatifs.

PROGRAMME :

10h-18h : Marché des artisans et commerçants : boulangers, pâtissiers, restaurateurs…

10h00-17h30 : Ateliers participatifs culinaires et antigaspi avec Pain, partage et fantaisie, Lortie, In Extremis, les Ambassadeurs du tri, Interface solidaire, Jardin de Mélanie…

10h30-17h30 : Spectacles : « Le bestiaire alpin » / Théâtre de le Toupine – « Caravane » / L’Antre Sonore – « Kitchenette » / Cirque Gones + atelier « Pistacol » / Cie Titanos + atelier de construction de mobilier « Jeunes ESTivants » (TM Engel)

11h00-12h : Table-ronde : « Bien vivre la sobriété alimentaire : produire moins pour consommer mieux ? »

11h30-18h : Ouverture des espaces de restauration

12h : Inauguration de la 31ème « fête des pains »

12h30 -17h30 : Concerts en déambulation « Hurluberlus » / La chose publique + « Blue Heaven Stompers »

18h : Clôture de la manifestation

Accès libre et gratuit.

Ateliers « pain, partage et fantaisie » (fabrication de pain par Cécile Piot), à 10h et 14h (durée 2h) sur réservation à vielocaleassociative@malzeville.fr. Tout public

Dimanche 2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. 0 EUR.

place de la Rivière

Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The « Bread Festival » celebrates its 31st anniversary by emphasizing its popular, festive and multicultural nature.

The event celebrates bread (all breads!), the symbol of sharing, and the men and women who work in the bakery. The « bread festival » is also a festival for gourmets, gourmets and gourmands. It’s also a festival for the curious, ready to get their hands dirty.

The « fête des pains » offers a wide range of activities: shows, street art, music, and creative and participatory workshops.

PROGRAM :

10 a.m.-6 p.m.: Artisans’ and merchants’ market: bakers, pastry chefs, restaurateurs?

10:00am-5:30pm: Participatory culinary and antigaspi workshops with Pain, partage et fantaisie, Lortie, In Extremis, les Ambassadeurs du tri, Interface solidaire, Jardin de Mélanie…

10:30am-5:30pm: Shows: « Le bestiaire alpin » / Théâtre de le Toupine – « Caravane » / L’Antre Sonore – « Kitchenette » / Cirque Gones + « Pistacol » workshop / Cie Titanos + « Jeunes ESTivants » furniture-building workshop (TM Engel)

11:00am-12:00pm: Round-table discussion: « Living food sobriety well: producing less to consume better? »

11:30am-6pm: Opening of catering areas

12pm: Inauguration of the 31st « Bread Festival

12:30 pm – 5:30 pm: Strolling concerts « Hurluberlus » / La chose publique + « Blue Heaven Stompers

6pm: Closing ceremony

Free admission.

Bread, sharing and fantasy » workshops (bread-making by Cécile Piot), at 10am and 2pm (duration 2h), please book in advance at vielocaleassociative@malzeville.fr

La « fiesta del pan » celebra su 31º aniversario resaltando su carácter popular, festivo y multicultural.

El acontecimiento rinde homenaje al pan (¡a todos los panes!), símbolo del compartir, y a los hombres y mujeres que trabajan en la panadería. La « fiesta del pan » es también una fiesta para gourmets, entendidos y amantes de la gastronomía. Y también es una fiesta para los curiosos, dispuestos a ensuciarse las manos.

La « fiesta del pan » ofrece un amplio abanico de actividades: espectáculos, arte callejero, música y talleres creativos y participativos.

PROGRAMA :

de 10.00 a 18.00 h: Mercado de artesanos y comerciantes: panaderos, pasteleros, restauradores..

de 10.00 a 17.30 h: Talleres participativos culinarios y antigás con Pain, partage et fantaisie, Lortie, In Extremis, les Ambassadeurs du tri, Interface solidaire, Jardin de Mélanie…

10.30 – 17.30 h: Espectáculos: « Le bestiaire alpin » / Théâtre de le Toupine – « Caravane » / L’Antre Sonore – « Kitchenette » / Cirque Gones + taller « Pistacol » / Cie Titanos + taller de construcción de muebles « Jeunes ESTivants » (TM Engel)

11.00-12.00: Mesa redonda: « Vivir bien con sobriedad alimentaria: producir menos para consumir mejor »

11.30-18.00: Apertura de los espacios de restauración

12.00 h: Inauguración de la 31ª « Fiesta del pan

12.30 – 17.30 h: Conciertos itinerantes de « Hurluberlus » / La chose publique + « Blue Heaven Stompers »

18.00 h: Clausura del evento

Entrada gratuita.

Talleres « Pan, compartir y fantasía » (elaboración de pan por Cécile Piot), a las 10.00 y a las 14.00 horas (duración 2 horas), previa reserva en vielocaleassociative@malzeville.fr

Das « Fest der Brote » feiert sein 31-jähriges Bestehen und betont dabei seine volkstümliche, festliche und multikulturelle Natur.

Die Veranstaltung feiert das Brot (alle Brote!), das Symbol des Teilens, sowie die Männer und Frauen, die in der Backstube arbeiten. Das « Brotfest » ist auch ein Fest für Feinschmecker, Genießer und Naschkatzen. Und es ist auch ein Fest für Neugierige, die bereit sind, selbst Hand anzulegen.

Das « Brotfest » bietet eine Vielzahl von Aktivitäten: Aufführungen, Straßenkunst, Musik sowie kreative und partizipative Workshops.

PROGRAMM :

10h-18h: Markt der Handwerker und Händler: Bäcker, Konditoren, Gastronomen?

10:00-17:30 Uhr: Kulinarische Workshops und Workshops gegen Lebensmittelverschwendung mit Pain, partage et fantaisie, Lortie, In Extremis, les Ambassadeurs du tri, Interface solidaire, Jardin de Mélanie… (Brot, Teilen und Fantasie, Lortie, In Extremis, Les Ambassadeurs du tri, Interface solidaire, Jardin de Mélanie…).

10.30-17.30 Uhr: Aufführungen: « Le bestiaire alpin » / Théâtre de le Toupine – « Caravane » / L’Antre Sonore – « Kitchenette » / Cirque Gones + Workshop « Pistacol » / Cie Titanos + Workshop zum Möbelbau « Jeunes ESTivants » (TM Engel)

11.00-12.00 Uhr: Podiumsdiskussion: « Gut leben mit genügsamer Ernährung: weniger produzieren, besser konsumieren? »

11.30-18.00 Uhr: Öffnung der Gastronomiebereiche

12.00 Uhr: Eröffnung des 31. « Fest der Brote »

12.30 -17.30 Uhr: Konzerte auf der Straße « Hurluberlus » / « La chose publique » + « Blue Heaven Stompers »

18 Uhr: Abschluss der Veranstaltung

Freier Zugang und kostenloser Eintritt.

Workshops « Brot, Teilen und Phantasie » (Brotherstellung durch Cécile Piot), um 10 und 14 Uhr (Dauer 2 Stunden) mit Reservierung unter vielocaleassociative@malzeville.fr

Mise à jour le 2023-09-17 par DESTINATION NANCY