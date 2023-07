FÊTE FORAINE Place de la Ride Rupt-sur-Moselle, 21 juillet 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

Fête foraine. Jeux pour petits et grands.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 fin : 2023-07-24 . EUR.

Place de la Ride

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



Funfair. Games for young and old.

Parque de atracciones. Juegos para grandes y pequeños.

Jahrmarkt auf dem Jahrmarkt. Spiele für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES