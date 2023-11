La Fresque du climat Place de la Révolution Française Perpignan, 2 décembre 2023, Perpignan.

La Fresque du climat Samedi 2 décembre, 09h30 Place de la Révolution Française

Ateler animé par Adrien Fabre

Les 2 Rives, Place de la Révolution Française, Perpignan

Face à l’urgence, l’objectif de La Fresque du Climat est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif. L’atelier permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet avec enthousiasme.

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque.

Une animatrice ou un animateur encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

Infos pratiques

Ces ateliers sont destinés aux 16 ans et + . Merci d’arriver 10 minutes avant le début de l’atelier pour faire connaissance et commencer à l’heure.

Plus d’informations sur fresqueduclimat.org

Place de la Révolution Française Place de la Révolution Française, Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

