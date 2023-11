LE CHAPEAU DU CHAPELIER Place de la Révolution Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’Ecole Active Artistique vous invite à encourager ses élèves pour leur spectacle itinérant dans le centre-ville..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Place de la Révolution

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Ecole Active Artistique invites you to cheer on its students for their touring show through the town center.

La Ecole Active Artistique le invita a animar a sus alumnos mientras realizan un recorrido por el centro de la ciudad.

Die Aktive Kunstschule lädt Sie ein, ihre Schülerinnen und Schüler bei ihrer Wandervorstellung im Stadtzentrum anzufeuern.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE