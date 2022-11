4e Edition de la Galerie Ouverte Place de la Réunion Paris Catégorie d’évènement: Paris

La place de la Réunion devient le lieu de convergence des artistes plasticiens du 20e à l’occasion de la Galerie ouverte Place de la Réunion Place de la réunion 75020 Quartier de Charonne Paris 75020 Île-de-France [{« link »: « https://www.apla.fr/blog/galerieouverte/ »}] Le 10 décembre : 4e édition de la Galerie Ouverte

Créée en 2022 par les artistes du Père-Lachaise Associés, la Galerie Ouverte (ou GAO) a pour particularité d’accueillir les autres associations artistiques du 20e telles que celles de Belleville (AAB) et de Ménilmontant (AdM). Elle a lieu à chaque saison. Chaque artiste crée sa propre galerie en plein air sur la place de la Réunion et accueille le public tout au long de la journée.

Une galerie spéciale « petits formats », 20×20 cm, pour les fêtes de fin d’année sera également proposée par une trentaine d’artiste du 20e. « Nous sommes fièr.e.s d’être moteurs et de fédérer tous les artistes de l’arrondissement. Nous comptons sur l’adhésion du public pour continuer cette belle aventure qui a démarré au mois de mars » se réjouit Laurence Prat, photographe et l’une des responsables de la GAO. https://www.apla.fr/blog/galerieouverte/

