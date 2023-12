Marché de Noël de Mulhouse Place de la Réunion Mulhouse, 24 novembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-24 11:00:00

fin : 2023-12-23 20:00:00

Retrouvez un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur du centre historique de Mulhouse et découvrez sa particularité, l’étoffe de Noël, tissu créé chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner un écrin festif au marché de Noël..

0 EUR.

Place de la Réunion

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région