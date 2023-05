Fête de la musique Place de la Réunion – Centre ville, 21 juin 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Mulhouse fête, elle aussi, la musique ou plutôt les musiques, à travers ce rendez-vous qui permet d’écouter aussi bien du gospel que de la musique afro-cubaine, du hip hop que du rock..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 23:59:00. 0 EUR.

Place de la Réunion – Centre ville

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Mulhouse also celebrates music, or rather music, through this event which allows you to listen to gospel as well as Afro-Cuban music, hip hop and rock.

Mulhouse también celebra la música, o mejor dicho, todo tipo de música, con un programa que incluye gospel, afrocubana, hip hop y rock.

Auch Mulhouse feiert die Musik oder vielmehr die Musiken mit dieser Veranstaltung, bei der man sowohl Gospel als auch afro-kubanische Musik, Hip Hop als auch Rock hören kann.

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région