Marché de Noël Place de la Résistance Trelissac Trélissac, 22 décembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Vendredi 22 Décembre

L’Association les Amis du Marché organise son traditionnel Marché de Noël

Vendredi 22 Décembre de 8h à 13h

Place de la Résistance Trelissac

Créateurs, artistes, artisans, producteurs, associations,

vous souhaitez faire découvrir votre savoir-faire local à l’occasion des festivités de Noël ?

Pour s’inscrire, contactez

Valérie au 05 32 26 14 30 ( 9h-12h / 13h30-17h30)

Francis au 06 70 10 15 03.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 13:00:00. .

Place de la Résistance Trelissac Place de la Résistance

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, December 22

The Association les Amis du Marché organizes its traditional Christmas Market

Friday December 22nd from 8am to 1pm

Place de la Résistance Trelissac

Designers, artists, craftsmen, producers, associations,

would you like to showcase your local expertise during the Christmas festivities?

To register, please contact

Valérie on 05 32 26 14 30 ( 9h-12h / 13h30-17h30)

Francis on 06 70 10 15 03

Viernes 22 de diciembre

La Association les Amis du Marché organiza su tradicional Mercado de Navidad

Viernes 22 de diciembre de 8h a 13h

Plaza de la Resistencia de Trelissac

Diseñadores, artistas, artesanos, productores, asociaciones,

¿Desea dar a conocer su experiencia local durante las fiestas navideñas?

Para inscribirse, póngase en contacto con

Valérie en el 05 32 26 14 30 (9h-12h / 13h30-17h30)

Francis al 06 70 10 15 03

Freitag, 22. Dezember

Der Verein Les Amis du Marché organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt

Freitag, 22. Dezember von 8 bis 13 Uhr

Place de la Résistance Trelissac

Designer, Künstler, Handwerker, Produzenten, Vereine,

sie möchten Ihr lokales Know-how anlässlich der Weihnachtsfeierlichkeiten präsentieren?

Um sich anzumelden, wenden Sie sich an

Valérie unter 05 32 26 14 30 ( 9h-12h / 13h30-17h30)

Francis unter 06 70 10 15 03

