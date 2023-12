Parade des lanternes Place de la Résistance Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 18:30:00

fin : 2023-12-29 19:30:00 . Place de la Résistance > place de la Grille

Avec environ 350 lanternes créées par les habitants, venez participer à cette magnifique et extraordinaire déambulation dans les rues de Saint-Brieuc, plongées dans le noir lors du passage.

Avec ou sans lanterne, tout le monde est invité à s’immerger dans cette parade magique. Plusieurs fanfares accompagneront cette balade et se produiront à l’issue, pour le plaisir de vos oreilles ! .

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

