Marché de Noël 2023 8 – 10 décembre Place de la République

Manèges, parade, surprises, artisans et créateurs, spectacle pyrotechnique, comme chaque année, la Ville va s’animer et s’illuminer pour le marché de Noël ! Mais à quelle heure le Père Noël descendra du ciel ?? Découvrez le programme :

18h30 : Descente du Père Noël depuis le clocher de l’Eglise et suivi d’un spectacle Pyrotechnique.

19h : Venez vous réchauffer pour boire un vin et un chocolat chaud avec une petite distrubution de bonbons pour les enfants et les adultes.

Place de la République Place de la République Wattignies Wattignies 59139 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T16:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00