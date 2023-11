Marché de Noël Place de la République Voutezac, 3 décembre 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Marché de Noël organisé par l’APEV. Nombreux exposants, artisans. Vin chaud, photobox, restauration.

Présence du Père-Noël: 10h30 à 12h et de 15h à 17h

Maquillage: 10h30 à 12h et de 15h à 17h

Contes pour enfant: 15h30 à 16h30

De 9h30 à 17h30 su la place de la République.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Place de la République

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the APEV. Numerous exhibitors, craftsmen. Mulled wine, photobox, catering.

Santa Claus: 10.30am to 12pm and 3pm to 5pm

Face painting: 10:30am to 12pm and 3pm to 5pm

Storytelling for children: 3:30 pm to 4:30 pm

From 9:30 am to 5:30 pm on Place de la République

Mercado de Navidad organizado por la APEV. Numerosos expositores, artesanos. Vino caliente, fotomatón, catering.

Papá Noel: de 10.30 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 h

Pintacaras: de 10.30 a 12 h y de 15 h a 17 h

Cuentacuentos para niños: de 15.30 a 16.30 h

De 9.30 a 17.30 h en la plaza de la República

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Elternvereinigung. Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker. Glühwein, Fotobox, Essen und Trinken.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns: 10.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr

Kinderschminken: 10.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr

Märchen für Kinder: 15.30 bis 16.30 Uhr

Von 9.30 bis 17.30 Uhr auf dem Place de la République

Mise à jour le 2023-11-15 par Corrèze Tourisme