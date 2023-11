MARCHÉ DE NOËL Place de la république Volmerange-les-Mines, 25 novembre 2023, Volmerange-les-Mines.

Volmerange-les-Mines,Moselle

Venez vous réchauffer et trouver de quoi vous restaurer au Marché de Noël organisé par le club de football.. Tout public

Vendredi 2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-26 22:00:00. 0 EUR.

Place de la république

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



Come and warm up and find something to eat at the Christmas Market organized by the soccer club.

Ven a calentarte y a comer algo en el mercadillo navideño organizado por el club de fútbol.

Wärmen Sie sich auf und finden Sie etwas zu essen auf dem Weihnachtsmarkt, der vom Fußballverein organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS