Rallye Pédestre Gourmand Place de la République Villers-Marmery, 14 juillet 2023, Villers-Marmery.

Villers-Marmery,Marne

Rallye dans le village ( autour de l’église et dans les vignes). Vous devrez retrouver des indices pour répondre à des questions. Vous pourrez profiter des jeux et des dégustations sur le parcours.

Distance environ 3 km

Au programme :

Enigmes, jeux de reconnaissances, jeux d’adresses, dégustations et jeu gonflable.

Parcours pédestre fléché basé sur une légende historique.

Informations pratiques :

Départ entre 11h et 16h place de la république .

Accessible aux poussettes..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Place de la République Place de la république

Villers-Marmery 51380 Marne Grand Est



Rally in the village (around the church and in the vineyards). Find clues to answer questions. Enjoy games and tastings along the way.

Distance approx. 3 km

Program:

Riddles, recognition games, games of skill, tastings and an inflatable game.

Signposted walking trail based on a historical legend.

Practical information:

Departure between 11 a.m. and 4 p.m. place de la république.

Accessible to baby carriages.

Reúnete en el pueblo (alrededor de la iglesia y en los viñedos). Tendrás que encontrar pistas para responder a las preguntas. Podrás disfrutar de juegos y degustaciones a lo largo del recorrido.

Distancia aprox. 3 km

En el programa:

Adivinanzas, juegos de reconocimiento, juegos de habilidad, degustaciones y un juego hinchable.

Recorrido a pie señalizado basado en una leyenda histórica.

Información práctica:

Salida entre las 11.00 y las 16.00 h de la Place de la République.

Accesible para cochecitos de niños.

Rallye durch das Dorf ( rund um die Kirche und in den Weinbergen). Sie müssen Hinweise finden, um Fragen zu beantworten. Auf der Strecke können Sie Spiele und Verkostungen genießen.

Entfernung ca. 3 km

Auf dem Programm stehen:

Rätsel, Erkennungsspiele, Geschicklichkeitsspiele, Verkostungen und aufblasbare Spiele.

Die ausgeschilderte Wanderstrecke basiert auf einer historischen Legende.

Praktische Informationen :

Start zwischen 11:00 und 16:00 Uhr auf dem Place de la république .

Für Kinderwagen zugänglich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de tourisme du Grand Reims