WEEK-END TELETHON Place de la République Vatan, 1 décembre 2023, Vatan.

Vatan,Indre

Le Comité des Fêtes de Vatan vous propose un grand week-end Téléthon..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . 18 EUR.

Place de la République

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



The Comité des Fêtes de Vatan is putting on a great Telethon weekend.

El Comité de Fiestas de Vatan organiza un gran fin de semana de Teletón.

Das Festkomitee von Vatan bietet Ihnen ein großes Telethon-Wochenende an.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Champs d’Amour