Le vendredi 1er au dimanche 3 décembre 2023 aura lieu le Marché de Noël à Varennes-Vauzelles

Le traditionnel marché de Noël de Varennes-Vauzelles s’installera de nouveau Place de la République et Chemin des Meuniers du 1 au 3 décembre 2023.

Au programme du Marché de Noël de Varennes-Vauzelles 2023 :

Vendredi 1er décembre 2023

18h15 déambulation rythmée au son de la Batterie Fanfare, accompagnée d’un flash mob ouvert à tous. Rejoignez-nous pour ce flash mob en retrouvant la chorégraphie sur le site de la ville ou sur nos réseaux sociaux.

18h30 lancement de l’édition 2023 par le Maire et les élus en compagnie de la chorale « Invoglio »,

18h45 boisson offerte par la municipalité, parmi chocolat chaud, vin chaud et soupe chaude.

De 18h30 à 21h30 les commerçants dans leurs chalets, vous accueilleront, le Père Noël ainsi que la mini-ferme sera également présent !

Samedi 2 et Dimanche 3 décembre 2023

Samedi de 13h à 20h et dimanche de 14h à 19h : Abrité à l’intérieur du Centre Gérard Philipe, le Village enfants, animé par le Centre Social, vous propose un large choix d’activités autour de Noël : atelier maquillage, fabrication d’une fresque du Grand Nord avec des animaux polaires, atelier tous au long de la journée avec un marionnettistes …

15h à 18h : La médiathèque sera également ouverte.

Samedi de 15h à 19h et dimanche de 15h à 18h : Le Père Noël sera présent sur le marché

Samedi 11h à 19h et dimanche de 14h à 19h : le service sport, vous propose la découverte du biathlon.

Samedi 14h à 19h : un atelier chocolat se tiendra pour vous apprendre à créer vos propres chocolats, avec M. Roy, en Salle des Réceptions.

Samedi à 15h et à 17h : Chorale « Les Voix Ferrées » tiendront un répertoire de Noël

Des commerçants locaux et des produits de qualité dans la tradition de Noël

Vous pourrez ainsi retrouver de quoi vous régaler : fruits de mer, escargots, produits régionaux, nougats, bières et vins, épicerie salée et sucrée, etc., mais également des produits idéaux à offrir grâce aux artisans présents sur le marché, notamment des bijoux, de la maroquinerie et de la décoration d’intérieur…

Plusieurs services de restauration seront disponibles sur place tout au long du week-end comme hot dog, burger, crêpes, marrons chauds …

Localisation : Place de la République et Chemin des Meuniers

Horaires

Vendredi 1 : 17h-21h30

Samedi 2 : 11h-21h30

Dimanche 3 : 11h-19h

Place de la République 58640 Varennes-Vauzelles

