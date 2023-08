La Journée Éco-citoyenne 2023 Place de la République Varennes-Vauzelles, 20 septembre 2023, Varennes-Vauzelles.

La Journée Éco-citoyenne 2023 Mercredi 20 septembre, 09h00, 14h00 Place de la République

Cette année la Journée Éco-citoyenne est dédiée à la préservation de l’eau et de l’environnement !

Agir pour l’environnement commence par des gestes quotidiens, et c’est depuis chez vous que tout commence ! Dans cet esprit, le centre social municipal organise comme depuis 4ans, la Journée Éco-citoyenne, le mercredi 20 septembre, de 9h à 17h, Place de la République. Une journée tournée vers l’environnement, avec une attention particulière sur la préservation de l’eau.

Au coeur de cette journée engagée, une série d’activités pour petits et grands attend les participants.

Les balades de 4 ou 6 km, ainsi qu’une promenade spécialement conçue pour les tout-petits, permettront de combiner effort physique et collecte des déchets dans les rues et espaces verts de Varennes-Vauzelles.

Munis de gants et de sacs, chacun pourra contribuer à recueillir les déchets qui seront ensuite triés pour être recyclés, favorisant ainsi une action concrète pour notre environnement.

De nombreux ateliers seront également proposés tout au long de la journée pour petits et grands :

• Atelier Kim Goût (les confitures du potager),

• Des espaces de prévention,

• Des jeux sur la consommation d’eau,

• Des ateliers créatifs pour stimuler l’imagination,

• Des ateliers jeux de société animés par les animateurs du centre social.

Sans oublier les immanquables mini-ferme et la GRATIFÉRIA. La gratiféria se tiendra de 14h à 17h, offrant à chacun l’opportunité de trier ses placards et d’apporter des objets dont ils n’ont plus l’usage, pour qu’ils trouvent une nouvelle vie chez d’autres.

Cette journée dédiée à la préservation de l’eau sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition sur les lavoirs ainsi que l’exposition sur la fonte de la banquise.

Venez vous informer tout en vous amusant lors de cette journée placée sous le signe de l’engagement éco-responsable.

Infos pratiques : Journée Éco-citoyenne, mercredi 20 septembre, de 9h à 12 et de 14h à 17h, Place de la République – Entrée libre et gratuite

Contact : Sabrina Sulem, Centre Social Municipal, 03.86.71.85.744, ou sabrina.sulem@ville-varennes-vauzelles.fr

