Fête de la musique : évènement karaoké live avec Nash, Vincent Cournède et l’Orchestre Océanic Place de la République Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Fête de la musique : évènement karaoké live avec Nash, Vincent Cournède et l’Orchestre Océanic Place de la République, 21 juin 2023, Varennes-Vauzelles. Fête de la musique : évènement karaoké live avec Nash, Vincent Cournède et l’Orchestre Océanic Mercredi 21 juin, 18h30 Place de la République Entrée libre, gratuit La Fête de la musique est de retour cette année avec un événement karaoké live inoubliable ! Rejoignez-nous pour une soirée de chant, de danse et de célébration avec des artistes incroyables. Avec Nash, Vincent Cournède et L’orchestre Océanic sur scène, vous êtes sûr de passer une soirée inoubliable.

En partenariat avec le Bar le Varennes, cette soirée sera l’endroit idéal pour célébrer l’été et la musique. Ne manquez pas cette occasion de chanter et de danser !

Renseignements à culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 03.86.71.61.71.

Place de la République

Entrée libre, gratuit

Restauration sur place Place de la République Place de la République 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.71.61.71. »}] [{« link »: « mailto:culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00 fete de la musique artistes Nash, Vincent Cournède et L’orchestre Océanic

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Lieu Ville Place de la République Varennes-Vauzelles

Place de la République Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles/

Fête de la musique : évènement karaoké live avec Nash, Vincent Cournède et l’Orchestre Océanic Place de la République 2023-06-21 was last modified: by Fête de la musique : évènement karaoké live avec Nash, Vincent Cournède et l’Orchestre Océanic Place de la République Place de la République 21 juin 2023 Place de la République Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles Nièvre