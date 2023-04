Marché aux fleurs Place de la République, 17 mai 2023, Varennes-Vauzelles.

Marché aux fleurs Mercredi 17 mai, 09h00 Place de la République Entrée libre, tout public, gratuit

Avec l’arrivée du printemps et de ses beaux jours, les jardins se parent de fleurs multicolores et les passionnés de jardinage retrouvent le plaisir de s’occuper de leur petit coin de verdure.

Pour satisfaire toutes ces envies, la ville de Varennes-Vauzelles vous propose de participer au marché aux fleurs, le mercredi 17 mai, Place de la République.

Des marchands de fleurs et de plants de légumes seront présents, accompagnés par les commerçants habituels du marché hebdomadaire, pour permettre à chacun de fleurir et de cultiver son extérieur.

Des animations variées viendront émailler la journée, telles que des ateliers pédagogiques, une distribution de terreau par Nevers Agglomération, et la présence d’un artiste local pour mettre en avant l’artisanat de la région.

Rendez-vous le mercredi 17 mai, de 9h à 18h sur la Place de la République pour découvrir toutes les animations et rencontrer les différents commerçants présents.

Restauration sur place

Infos pratiques : Place de la République Mercredi 17 mai – 9h/18h

Place de la République Place de la République 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.71.61.71. »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@ville-varennes-vauzelles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T09:00:00+02:00 – 2023-05-17T18:00:00+02:00

2023-05-17T09:00:00+02:00 – 2023-05-17T18:00:00+02:00

marché fleurs

Varennes-vauzelles