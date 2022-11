Marché de Noël de Varennes-Vauzelles 2022 Place de la République, 2 décembre 2022, Varennes-Vauzelles.

Marché de Noël de Varennes-Vauzelles 2022 2 – 4 décembre Place de la République

Entrée libre

Le traditionnel marché de Noël de Varennes-Vauzelles s’installera de nouveau Place de la République et Chemin des Meuniers du 2 au 4 décembre.

Place de la République Place de la République 58640 Varennes-Vauzelles Château de Véninges Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:attractivite@ville-varennes-vauzelles.fr »}]

Marché de Noël de Varennes-Vauzelles, du 2 au 4 décembre, placé sous le signe de la solidarité

Le traditionnel marché de Noël de Varennes-Vauzelles s’installera de nouveau Place de la République et Chemin des Meuniers du 2 au 4 décembre.

Des festivités dès vendredi 2 décembre

En exclusivité cette année, le marché de Noël débutera dès le vendredi soir.

Les festivités débuteront, avec une déambulation de lanternes de Noël confectionnées par les enfants du périscolaire rythmée au son de la Batterie Fanfare.

À 18h30, le Maire, et les élus, lanceront l’édition 2023 de ce nouveau marché de Noël, en compagnie des chorales « Les Voix Ferrées » et « Invoglio » fredonnant des chants de Noël.

Vous pourrez ensuite profiter d’une boisson offerte par la municipalité, parmi chocolat chaud, vin chaud et soupe chaude.

En avant-première, les commerçants, fraîchement installés dans leurs chalets, vous accueilleront et vous présenteront leurs produits, au milieu des illuminations. Le Père Noël sera également présent, de 18h30 à 20h30, pour une photo, échanger quelques mots avec les enfants, et offrir des papillotes aux plus gourmands d’entre eux.

Un week-end placé sous le signe de la solidarité

Vous pourrez rencontrer tout au long de ce week-end, une dizaine d’associations locales, venues échanger avec vous : le Musée de la Résistance, le Royaume des chats, les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, le Collège Henri Wallon, l’ASAV Football, l’UAICF, le Secours populaire, etc.

Pour clôturer ce marché de Noël, une Gratiferia spéciale, sur le thème des jeux et des livres, sera tenue par le CCAS au sein du Village enfants, dimanche de 11h à 19h. C’est l’occasion de réaliser un geste généreux en y déposant les jouets oubliés de vos enfants, ou en venant y dénicher les futurs cadeaux qui seront déballés au pied du sapin.

Des animations gratuites proposées par les Services Municipaux

Cette année encore, le Centre Social vous accueille tout au long du week-end. Abrité à l’intérieur du Centre Gérard Philipe, le Village enfants, nouveauté de cette année, est l’endroit idéal pour réaliser des activités créatives variées autour de Noël : atelier maquillage, fabrication d’une fresque du Grand Nord avec des animaux polaires, animations avec la médiathèque… Pendant que les enfants s’amusent, c’est le moment idéal pour les parents de visiter le marché de Noël et sa cinquantaine de commerçants.

Comme à son habitude, la médiathèque sera également présente sur ce marché pour vous proposer des ateliers, les enfants pourront ainsi profiter des animations Conte de Noël, samedi et dimanche à 15h et à 17h, dès 3 ans ; et des animations jeux, samedi de 14h à 19h et dimanche de 15h à 17h. À l’occasion de ce week-end de fêtes, la médiathèque sera également ouverte pour vous accueillir, samedi de 14h à 19h et dimanche, de 14h à 18h.

Pilier incontournable de tout marché de Noël, les enfants auront également la chance de rencontrer le Père Noël, ils pourront lui faire part de leurs envies de cadeaux sous le sapin à l’occasion d’une photo, samedi de 16h à 20h et dimanche de 16h à 19h, sur le marché.

Partez à la découverte du biathlon

Vous préférez une ambiance sportive ? Aucun problème ! Le service des Sports de Varennes-Vauzelles vous invite, samedi 3 et dimanche 4, de 11h à 19h à découvrir, gratuitement, le biathlon sur son stand. C’est l’occasion, pour les petits, et même les plus grands, de venir essayer ce sport, sur un parcours adapté, en slalomant à travers des obstacles et en s’essayant au tir avec des pistolets à laser.

Des animations culinaires rythmeront ce week-end

Enfin, pour les gourmands, des animations culinaires prendront place tout au long de ce week-end. Un atelier chocolat se tiendra samedi, de 11h à 18h, pour vous apprendre à créer vos propres chocolats, avec M. Roy, en Salle des Réceptions.

Pour se réchauffer pendant les longues soirées d’hiver, le Pôle Adultes Familles, du Centre Social Municipal, vous propose de venir participer à ses ateliers pour apprendre à faire une soupe avec les légumes présents dans tous nos frigos, samedi 3, de 15h à 16h15, de 16h30 à 17h45 et de 17h45 à 19h.

Puis dimanche, les Toques Nivernaises feront déguster, gratuitement, aux amateurs de cuisine des mignardises sucrées et salées, de 11h à 13h et de 15h à 18h.

Des commerçants locaux et des produits de qualité dans la tradition de Noël

La soixantaine de chalets et de barnums accueilleront, dans un décor chaleureux, les commerçants et associations venus pour ce week-end festif. Ils auront à cœur de vous faire découvrir leurs marchandises. Un point d’honneur est placé par la municipalité pour rassembler des commerçants proposant des produits de qualité, locaux et digne d’un réveillon. Vous pourrez ainsi retrouver de quoi vous régaler : fruits de mer, escargots, produits régionaux, nougats, bières et vins, épicerie salée et sucrée, etc., mais également des produits idéaux à offrir grâce aux artisans présents sur le marché, notamment des bijoux, de la maroquinerie et de la décoration d’intérieur.

Plusieurs services de restauration seront disponibles sur place tout au long du week-end.

Infos pratiques : Place de la République et Chemin des Meuniers

Vendredi 2 décembre, de 17h à 21h30 ; Samedi 3 décembre, de 11h à 21h30 ; Dimanche 4 décembre, de 11h à 19h

Contact : attractivite@ville-varennes-vauzelles.fr / 03.86.71.61.71.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T17:30:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

Service communication – Mairie Varennes-Vauzelles