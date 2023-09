Randonnée Octobre Rose Place de la République Val-de-Scie, 7 octobre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Venez randonner avec l’Association Auffay Randonnée au profit d’Octobre Rose !

Départ des Halles de la mairie :

14h00 : randonnée de 9 km

14h30 : randonnée de 6 km.

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Place de la République Sous les Halles

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Come and hike with the Auffay Randonnée Association in aid of Pink October!

Departure from the Halles de la mairie :

2:00 pm: 9 km hike

2.30pm: 6 km hike

Ven a caminar con la Asociación Auffay Randonnée a favor del Octubre Rosa

Salida de las Halles de la mairie :

14:00 h: 9 km a pie

14h30: 6 km a pie

Wandern Sie mit dem Verein Auffay Randonnée zugunsten des Rosa Oktobers!

Start in Les Halles de la mairie :

14.00 Uhr: Wanderung von 9 km

14.30 Uhr: Wanderung von 6 km

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche