Conférence « La primauté de la couleur dans l’art contemporain » Place de la République Ussel, 5 décembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Une conférence de Melvin Mouton, directeur du Musée du Pays d’Ussel, vous est proposée sur le thème « La primauté de la couleur dans l’art contemporain »..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

Place de la République

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A talk by Melvin Mouton, director of the Musée du Pays d’Ussel, on « The primacy of color in contemporary art ».

Conferencia de Melvin Mouton, director del Museo del País de Ussel, sobre el tema « La primacía del color en el arte contemporáneo ».

Es wird Ihnen ein Vortrag von Melvin Mouton, dem Direktor des Musée du Pays d’Ussel, zum Thema « Der Vorrang der Farbe in der zeitgenössischen Kunst » angeboten.

