Marché d’Ussel Place de la République Ussel, 23 décembre 2023, Ussel.

Ussel Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 08:00:00

fin : 2023-12-23 13:00:00

Venez flâner dans les ruelles anciennes du centre-ville et découvrir les produits du terroir avec nos producteurs locaux..

Place de la République

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-28 par Corrèze Tourisme