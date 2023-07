Foire aux vins et de la gastronomie Place de la République Treignac, 15 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Des producteurs des métiers de bouche exposent place de la République tout le week-end.

Samedi à partir de 19h : soirée concerts et pique-nique festif de nos régions et d’ailleurs.

Tarte géante aux myrtilles : vente dimanche dès 10h..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Place de la République

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Wine fair, in the regional products and the art of entertaining organized by the Events committee.

Possibility of taking a snatch on the spot.

Los productores de alimentos expondrán en la Place de la République durante todo el fin de semana.

Sábado a partir de las 19.00 h: velada de conciertos y picnic festivo de nuestras regiones y de fuera de ellas.

Tarta gigante de arándanos: a la venta el domingo a partir de las 10h.

Das ganze Wochenende über stellen Produzenten aus dem Lebensmittelhandwerk auf der Place de la République aus.

Samstag ab 19 Uhr: Konzertabend und festliches Picknick aus unseren Regionen und anderswo.

Riesentorte mit Heidelbeeren: Verkauf am Sonntag ab 10 Uhr.

