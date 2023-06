Marché des Producteurs de Pays Place de la République Treignac, 7 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Tous les vendredis en juillet et août, à partir de 17h, Marché Festif, les producteurs viennent vendre leurs produits, vous trouvez du fromage, de la viande, du pain, des fruits et légumes de saison, du miel…., vous rencontrerez des producteurs locaux !

Vous avez la possibilité de consommer sur place les produits achetés sur le marché, des tables, bancs et barbecues seront à votre disposition.

Buvette, grillades ….. assurées par les associations locales.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 21:00:00. .

Place de la République

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Every Friday in July and August, from 5pm, Festive Market, producers come to sell their products, you find cheese, meat, bread, fruits and vegetables in season, honey…., you will meet local producers!

You have the possibility of consuming on the spot the products bought on the market, tables, benches and barbecues will be at your disposal

Refreshment bar, barbecue ….. provided by local associations

Todos los viernes de julio y agosto, a partir de las 17.00 h, el Mercado Festivo, los productores vienen a vender sus productos, encontrarás queso, carne, pan, fruta y verdura de temporada, miel…., ¡conocerás a los productores locales!

Podrá comer in situ los productos que compre en el mercado, con mesas, bancos y barbacoas a su disposición.

Refrescos y barbacoas ….. proporcionados por las asociaciones locales

Jeden Freitag im Juli und August, ab 17 Uhr, Festlicher Markt, die Produzenten kommen, um ihre Produkte zu verkaufen. Sie finden Käse, Fleisch, Brot, Obst und Gemüse der Saison, Honig…., Sie werden lokale Produzenten treffen!

Sie haben die Möglichkeit, die auf dem Markt gekauften Produkte vor Ort zu verzehren. Tische, Bänke und Grills stehen Ihnen zur Verfügung.

Getränke, Grills ….. werden von den lokalen Vereinen bereitgestellt

Mise à jour le 2023-06-07 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze